Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

Новости — Среда, 29 октября 2025, 09:37 — Ирина Кутелева

Пара польских истребителей МиГ-29 во вторник, 28 октября, осуществила перехват российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х, информирует "Европейская правда".

По данным польских военных, российский Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Самолет не нарушил польское воздушное пространство, указано в сообщении.

"Благодаря высокой боевой готовности, профессионализму пилотов и эффективному функционированию системы противовоздушной обороны, действия были проведены быстро, эффективно и безопасно", – добавили в польском командовании.

Напомним, 23 октября Вооруженные силы Литвы сообщили, что в воздушное пространство страны на 18 секунд залетели российские Су-30 и Ил-78. На их перехват поднялись истребители испанских ВВС.

Россия неоднократно прибегает к провокациям с нарушением воздушного пространства стран НАТО, наиболее резонансным из которых было вторжение в воздушное пространство Эстонии в середине сентября.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО генерал Алексус Гринкевич ранее заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.

