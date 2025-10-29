Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

Пара польских истребителей МиГ-29 во вторник, 28 октября, осуществила перехват российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х, информирует "Европейская правда".

По данным польских военных, российский Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Самолет не нарушил польское воздушное пространство, указано в сообщении.

28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 🇵🇱 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.



Polskie myśliwce… pic.twitter.com/oKNh8LRFRX – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 29, 2025

"Благодаря высокой боевой готовности, профессионализму пилотов и эффективному функционированию системы противовоздушной обороны, действия были проведены быстро, эффективно и безопасно", – добавили в польском командовании.

Напомним, 23 октября Вооруженные силы Литвы сообщили, что в воздушное пространство страны на 18 секунд залетели российские Су-30 и Ил-78. На их перехват поднялись истребители испанских ВВС.

Россия неоднократно прибегает к провокациям с нарушением воздушного пространства стран НАТО, наиболее резонансным из которых было вторжение в воздушное пространство Эстонии в середине сентября.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО генерал Алексус Гринкевич ранее заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.