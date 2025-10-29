В Польше говорят, что не слышали о возможном сокращении контингента США

Польше пока не известно о возможных планах США сократить численность американского контингента в стране.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель Министерства обороны Януш Сеймей.

Представитель в среду заявил, что Польша в настоящее время не получала никакой информации о возможном сокращении американского контингента на своей территории.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в частности между президентом Польши Каролем Навроцким и президентом США Дональдом Трампом, и речь шла даже об увеличении американского присутствия.

Напомним, Министерство обороны Румынии подтвердило информацию СМИ о том, что США сокращают численность своих войск в Румынии.

Весной США объявили о передислокации американских военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.