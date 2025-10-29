Правоохоронці Гамбурга залучать дрони для спостереження на Гелловін

Цього року поліція німецького міста Гамбург буде використовувати дрони для спостереження за містом під час Гелловіну.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

В поліції заявили, що дрони будуть використовуватися для того, щоб пильніше стежити за потенційними заворушеннями або злочинами.

"Цього року ми будемо використовувати кілька дронів у місті, що дозволить нам оцінювати ситуацію з повітря з точністю до міліметра і в режимі реального часу", – заявили правоохоронці.

У попередні роки в Гамбурзі використовували мобільне відеоспостереження, але цього року, як запевнила поліція, "все буде інакше". За словами поліції, вони вже мають досвід використання дронів в інших ситуаціях.

У поліції зазначили, що Гелловін став дуже "трудомістким" днем для поліції Гамбурга. Окрім патрульних автомобілів з поліцейських дільниць, також залучається державна поліція. Поліцейські хочуть бути присутніми в різних місцях міста.

Нагадаємо, під час святкування у 2023 році близько 300 молодих людей кидали петарди та пляшки в Гамбурзі. Поліція порушила загалом 33 кримінальні справи.

Нещодавно влада іспанського міста Терраса на північному сході Каталонії тимчасово заборонила усиновлення чорних котів з притулків для тварин, щоб запобігти потенційно жорстоким "ритуалам" під час Гелловіну.