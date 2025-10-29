Правоохранители Гамбурга задействуют дроны для наблюдения на Хэллоуин

В этом году полиция немецкого города Гамбург будет использовать дроны для наблюдения за городом во время Хэллоуина.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В полиции заявили, что дроны будут использоваться для того, чтобы пристальнее отслеживать потенциальные беспорядки или преступления.

"В этом году мы будем использовать несколько дронов в городе, что позволит нам оценивать ситуацию с воздуха с точностью до миллиметра и в режиме реального времени", – заявили правоохранители.

В предыдущие годы в Гамбурге использовали мобильное видеонаблюдение, но в этом году, как заверила полиция, "все будет иначе". По словам полиции, они уже имеют опыт использования дронов в других ситуациях.

В полиции отметили, что Хэллоуин стал очень "трудоемким" днем для полиции Гамбурга. Кроме патрульных автомобилей из полицейских участков, также привлекается государственная полиция. Полицейские хотят присутствовать в разных местах города.

Напомним, во время празднования в 2023 году около 300 молодых людей бросали петарды и бутылки в Гамбурге. Полиция возбудила в общей сложности 33 уголовных дела.

Недавно власти испанского города Терраса на северо-востоке Каталонии временно запретили брать черных котов из приютов для животных, чтобы предотвратить потенциально жестокие "ритуалы" во время Хэллоуина.