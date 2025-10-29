В Сейме Литвы рассказали о вариантах энергетической поддержки Украины

Спикер Сейма Литвы Юозас Олекас рассказал, что его страна может оказать дополнительную помощь для восстановления Трипольской ТЭС, а также рассматривает возможность использования LNG-терминала в Клайпеде для поставок газа в Украину.

Об этом он рассказал в интервью"Укринформу", пишет "Европейская правда".

По словам спикера, с литовской стороны существует очень тесное сотрудничество между украинским и литовским министрами энергетики, которые стремятся привлечь не только государственный сектор, но и частный для поддержки Украины.

Олекас сообщил, что в рамках своего визита в Украину он посетил Трипольскую ТЭС, которая серьезно пострадала от обстрелов РФ.

"Часть помощи по восстановлению (этой ТЭС. – Ред.) уже предоставили различные литовские компании, и ведутся усилия, чтобы привлечь других для восстановления или реконструкции станции", – сказал политик.

Кроме того, обсуждается возможность использования литовского LNG-терминала в Клайпеде для поставок сжиженного газа в Украину.

"Эта тема обсуждалась в офисе премьер-министра с министром энергетики, где мы искали способы улучшить или использовать эту возможность. Одним из вариантов является литовский LNG-терминал в Клайпеде для поставки сжиженного газа через Литву в Украину, ведь обеспечение газом сейчас является одним из ключевых вопросов для Украины", – сказал спикер.

Напомним, 28 октября Юозас Олекас впервые в этой должности прибыл с визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

МИД Литвы 28 октября передало очередную ноту протеста временному поверенному России из-за продолжения массовых обстрелов Украины.