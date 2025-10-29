Во Франции изменят определение изнасилования после резонансного судебного процесса

Парламент Франции в среду окончательно одобрил закон, который добавляет понятие согласия в юридическое определение изнасилования после резонансного судебного процесса в отношении Жизель Пелико, которая годами подвергалась сексуальному насилию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

До сих пор французское законодательство определяло сексуальное насилие, включая изнасилование, как действия, совершенные с использованием "насилия, принуждения, угроз или неожиданности".

Изменения в законодательство были вызваны масштабным судебным процессом в прошлом году, в рамках которого 51 мужчина был обвинен в систематическом изнасиловании Жизель Пелико, которое устраивал ее уже бывший муж.

Некоторые адвокаты обвиняемых мужчин апеллировали к тому, что определение изнасилования в законодательстве Франции ранее не предусматривало явного получения согласия партнера.

Новый закон устанавливает, что "любой сексуальный акт без согласия... является сексуальным насилием", а такое согласие должно быть "свободным и осознанным" и не может вытекать из "молчания или отсутствия реакции".

Законодательство о сексуальных преступлениях обновляется и в других европейских странах.

Парламент Норвегии в июне 2025 года поддержал ужесточение уголовного законодательства, которое закрепляет принцип "только так означает да" – то есть секс без явного согласия будет считаться изнасилованием.

Швеция изменила юридическое определение изнасилования в 2018 году на половые сношения без согласия. По официальным данным, это привело к 75%-му росту количества осуждений за изнасилование.

Дания последовала примеру Швеции в 2020 году, приняв закон, который расширил обстоятельства, которые могут составлять изнасилование.