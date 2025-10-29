Reuters: Німеччина розглядає націоналізацію "дочки" "Роснефти" після санкцій США

Санкції США проти "Роснефти" поновили дискусії в Німеччині про націоналізацію "дочки" цієї компанії в країні.

Про це повідомили агентству Reuters два обізнані джерела, пише "Європейська правда".

У середу Міністерство фінансів США заявило, що видало ліцензію, яка звільняє німецьку "дочку" "Роснефти" від санкцій США до квітня 2026 року.

Забезпечення постійного звільнення від санкцій залишається пріоритетним варіантом для Берліна, але німецькі посадовці також розглядають можливість конфіскації підрозділу і його продажу іноземному інвестору, повідомили два джерела.

Німецький підрозділ компанії "Роснефть" володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу у Шведті, який забезпечує більшість постачання пального до Берліна. Компанія також має частки в нафтопереробних заводах MiRo та Bayernoil.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ці активи були передані під довірче управління, яке надало німецькому уряду контроль над ними.

Угода про довірче управління поновлюється кожні шість місяців, але може бути скасована в суді, оскільки при кожному поновленні перевіряється правова основа того, що мало бути тимчасовим надзвичайним заходом.

Досі Берлін утримувався від конфіскації місцевих активів "Роснефти" через побоювання, що доведеться виплачувати компенсацію Росії.

"Роснефть" намагається продати цей бізнес з березня 2024 року, але безрезультатно.

Міхаель Келлнер, депутат від партії "Зелених" у німецькому парламенті, закликав уряд націоналізувати цей бізнес.

"Це системно важливо для Німеччини. Уряд повинен націоналізувати бізнес "Роснефти" в Німеччині, щоб мати впевненість у його майбутньому", – сказав Келлнер агентству.

Німеччина раніше купувала нафту безпосередньо у Росії. Зараз "Роснефть" в Німеччині купує нафту в Казахстані. Однак Росія контролює трубопровід, який використовується для її доставки.

Наприкінці жовтня адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".