Reuters: Германия рассматривает национализацию "дочки" "Роснефти" после санкций США

Санкции США против "Роснефти" возобновили дискуссии в Германии о национализации „дочки" этой компании в стране.

Об этом сообщили агентству Reuters два осведомленных источника, пишет "Европейская правда".

В среду Министерство финансов США заявило, что выдало лицензию, которая освобождает немецкую "дочку" "Роснефти" от санкций США до апреля 2026 года.

Обеспечение постоянного освобождения от санкций остается приоритетным вариантом для Берлина, но немецкие чиновники также рассматривают возможность конфискации подразделения и его продажи иностранному инвестору, сообщили два источника.

Немецкое подразделение компании "Роснефть" владеет контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который обеспечивает большую часть поставок топлива в Берлин. Компания также имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах MiRo и Bayernoil.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году эти активы были переданы под доверительное управление, которое предоставило немецкому правительству контроль над ними.

Соглашение о доверительном управлении возобновляется каждые шесть месяцев, но может быть отменено в суде, поскольку при каждом возобновлении проверяется правовая основа того, что должно было быть временной чрезвычайной мерой.

До сих пор Берлин воздерживался от конфискации местных активов "Роснефти" из-за опасений, что придется выплачивать компенсацию России.

"Роснефть" пытается продать этот бизнес с марта 2024 года, но безрезультатно.

Михаэль Келлнер, депутат от партии "Зеленых" в немецком парламенте, призвал правительство национализировать этот бизнес.

"Это системно важно для Германии. Правительство должно национализировать бизнес „Роснефти" в Германии, чтобы иметь уверенность в его будущем", – сказал Келлнер агентству.

Ранее Германия покупала нефть напрямую у России. Сейчас "Роснефть" в Германии покупает нефть в Казахстане. Однако Россия контролирует трубопровод, который используется для ее доставки.

В конце октября администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против компаний „Роснефть" и "Лукойл".