Тысячи людей протестовали во Франции против сокращения бюджетных расходов

Десятки тысяч протестующих в четверг вышли на улицы французских городов, откликнувшись на призыв профсоюзов, которые выступают против планов резкого сокращения расходов в бюджете на следующий год.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным Министерства внутренних дел, днем в протестах по всей стране приняли участие около 85 тысяч человек – менее половины от количества, зафиксированного на тот же момент во время забастовок и демонстраций в сентябре.

По данным профсоюза CGT, протесты были запланированы более чем в 240 населенных пунктах Франции, в частности в Дижоне, Пуатье и Монпелье.

Студенты с фаерами заблокировали вход в одну из парижских школ, также в некоторых других регионах страны школы были заблокированы.

Для обеспечения порядка было задействовано около 76 тысяч полицейских.

Профсоюзы стремятся сохранить давление на президента Эммануэля Макрона и его нового премьер-министра Себастьяна Лекорню, который спешит уложиться в парламентские сроки, чтобы разблокировать тупик в переговорах по бюджету с политическими оппонентами.

Макрон и его премьер, который до сих пор формирует правительство, должны взять под контроль государственные финансы второй по величине экономики еврозоны – за дальнейшими шагами внимательно следят партнеры по ЕС, рейтинговые агентства и финансовые рынки.

Однако лидеры профсоюзов, в частности крупнейшего профсоюза Франции CFDT и радикального CGT, требуют увеличения расходов на сферу государственных услуг, отмены повышения пенсионного возраста и более высоких налогов для богатых.

Последний премьер Макрона Франсуа Байру был отстранен парламентом из-за запланированного сокращения бюджета на 44 миллиарда евро. Лекорню пообещал отказ от этих планов.

Отметим, французский президент Макрон, как ожидается, объявит состав нового правительства в эти выходные – 4-5 октября.

Читайте также: Последнее правительство Макрона: сможет ли новый премьер вывести Францию из политического кризиса.