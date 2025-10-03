СМИ отметили совпадение между движением задержанного во Франции танкера и инцидентами с дронами

Маршрут движения через Балтийское море танкера Boracay, который относят к "теневому флоту" РФ, подозрительно совпадает с датами появления неизвестных беспилотников над стратегическими объектами в Дании и Германии.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, пишет "Европейская правда".

На основании анализа маршрута судна журналисты предполагают, что оно может быть причастно к инцидентам с неизвестными дронами над Данией и Германией.

Boracay вышел из российского Приморска 20 сентября. Согласно данным MarineTraffic, 22 сентября танкер находился в 50 морских милях от Копенгагена (более 90 км). Это вечер первого инцидента с неизвестными БПЛА над Данией, из-за которых аэропорт столицы остановился на несколько часов.

После этого танкер с севера обходил Данию и двинулся на юг вдоль ее западных берегов в течение 23-25 сентября. Вечер-ночь 24-25 сентября – даты следующего инцидента в датской Ютландии, когда БпЛА видели над рядом стратегических объектов в регионе.

25 сентября подозрительные беспилотники заметили в немецком Киле, где они потенциально могли шпионить за местной электростанцией, военной верфью и важным каналом для движения судов. Boracay в это время находился в Северном море недалеко от берегов Германии (заметим, Киль – с другого края суши, на балтийском побережье; из прибрежной зоны Северного моря туда по прямой – более 100 км).

Сообщалось, что в Германии проверяют связь между этими событиями и судном "теневого флота" (явно не Boracay), которое в то время стояло неподалеку от Киля.

Далее судно двинулось через Ла-Манш во французские воды, где его, как известно, остановили и задержали двух членов экипажа. Капитан в феврале 2026 года предстанет перед судом.

Это не первое предположение в СМИ о возможной связи между расследованием против танкера и инцидентами с неизвестными беспилотниками.

Президент Эмманюэль Макрон сказал, что Boracay подозревают в "серьезных правонарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.