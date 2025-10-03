Ле Пен прибула на зустріч з новим премʼєром Франції в товаристві кошеняти
Новини — П'ятниця, 3 жовтня 2025, 18:21 —
Де-факто лідерку ультраправого "Національного обʼєднання" Франції Марін Ле Пен у пʼятницю помітили з кошеням, коли вона прибула до резиденції премʼєра Себастьєна Лекорню.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Журналісти помітили, що лідерка "Національного об'єднання" по дорозі до Матіньйону – будівлі французького уряду – тримала в руках переноску для домашніх тварин.
Ле Пен при цьому намагалась сховати її від камер, тримаючи за спиною.
Джерело в оточенні політикині підтвердило AFP, що вона взяла із собою кошеня, яке нещодавно народилось у неї вдома.
"Це маленьке кошеня не може самостійно харчуватися і потребує годування, інакше воно помре. Вона (Ле Пен. – Ред.) вирішила врятувати його. Воно не відходить від неї", – сказав співрозмовник агентства.
Марін Ле Пен в останні роки активно говорила про любов до котів, заради чого навіть отримала ліцензію на їхнє розведення.
Нагадаємо, у 2022 році Польська академія наук назвала котів загрозою для довкілля і викликала скандал.
А місто у Німеччині запроваджувало "локдаун" для котів заради птахів.