Ле Пен прибыла на встречу с новым премьером Франции в компании котенка

Де-факто лидер ультраправого "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен в пятницу заметили с котенком, когда она прибыла в резиденцию премьера Себастьяна Лекорню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Журналисты заметили, что лидер "Национального объединения" по дороге в Матиньон – здание французского правительства – держала в руках переноску для домашних животных.

Ле Пен при этом пыталась спрятать ее от камер, держа за спиной.

Фото: AFP

Источник в окружении политика подтвердил AFP, что она взяла с собой котенка, который недавно родился у нее дома.

"Этот маленький котенок не может самостоятельно питаться и нуждается в кормлении, иначе он умрет. Она (Ле Пен. – Ред.) решила спасти его. Он не отходит от нее", – сказал собеседник агентства.

Марин Ле Пен в последние годы активно говорила о любви к кошкам, ради чего даже получила лицензию на их разведение.

Напомним, в 2022 году Польская академия наук назвала кошек угрозой для окружающей среды и вызвала скандал.

А город в Германии вводил "локдаун" для кошек ради птиц.