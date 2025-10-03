ЗМІ: Ірландія може помʼякшити заплановані санкції проти Ізраїлю через тиск бізнесу

Уряд Ірландії непублічно висловив готовність помʼякшити заплановані санкції проти Ізраїлю після тиску з боку бізнес-груп, стурбованих впливом такого кроку на інвестиції.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters.

Ірландія вже рік готується до запровадження санкцій на торгівлю з ізраїльськими поселеннями на окупованих палестинських територіях, що викликало критику з боку Ізраїлю та їхнього союзника США.

За даними Reuters, представники бізнесу в Ірландії закликали уряд відкласти ухвалення будь-якого закону та зменшити його сферу застосування, щоб не викликати ворожості з боку американських компаній та інвесторів і не відлякувати їх від інвестицій в Ірландію.

В Ірландії розташовані європейські штаб-квартири деяких найбільших американських компаній, які працевлаштовують близько 11% ірландських працівників і на які припадає майже третина всіх податкових надходжень країни.

Після заклику бізнесу в ірландському уряді висловили готовність обмежити сферу застосування санкцій проти Ізраїлю лише обмеженим переліком товарів, що імпортуються з окупованих територій, і виключивши послуги.

Хоча остаточне рішення ще не ухвалене, джерела Reuters стверджують, що ірландський уряд схильний до варіанту з обмеженими санкціями.

Нещодавно Європейська комісія запропонувала призупинити торговельну угоду, що стосується близько 5,8 млрд євро ізраїльського експорту, через війну в секторі Гази.

На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав ухвалення рішення щодо позиції його уряду стосовно пропозицій ЄС запровадити санкції проти Ізраїлю.