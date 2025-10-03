СМИ: Ирландия может смягчить запланированные санкции против Израиля из-за давления бизнеса

Правительство Ирландии непублично выразило готовность смягчить запланированные санкции против Израиля после давления со стороны бизнес-групп, обеспокоенных влиянием такого шага на инвестиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters.

Ирландия уже год готовится к введению санкций на торговлю с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях, что вызвало критику со стороны Израиля и их союзника США.

По данным Reuters, представители бизнеса в Ирландии призвали правительство отложить принятие любого закона и уменьшить его сферу применения, чтобы не вызвать враждебности со стороны американских компаний и инвесторов и не отпугивать их от инвестиций в Ирландию.

В Ирландии расположены европейские штаб-квартиры некоторых крупнейших американских компаний, которые трудоустраивают около 11% ирландских работников и на которые приходится почти треть всех налоговых поступлений страны.

После призыва бизнеса в ирландском правительстве выразили готовность ограничить сферу применения санкций против Израиля только ограниченным перечнем товаров, импортируемых с оккупированных территорий, и исключив услуги.

Хотя окончательное решение еще не принято, источники Reuters утверждают, что ирландское правительство склоняется к варианту с ограниченными санкциями.

Недавно Европейская комиссия предложила приостановить торговое соглашение, касающееся около 5,8 млрд евро израильского экспорта, из-за войны в секторе Газа.

На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц отложил принятие решения о позиции его правительства в отношении предложений ЕС ввести санкции против Израиля.