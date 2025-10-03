Британія і Гренландія відновили переговори про торгівлю

Після понад річної перерви, викликаної достроковими парламентськими виборами у Великій Британії, вона відновлює торговельні переговори з Гренландією.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомили у британському уряді.

Переговори про торгівлю з Гренландією Британія ініціювала після Brexit, оскільки на гренландські морепродукти були запроваджені мита у розмірі до 20%.

Гренландія залишається ключовим експортером морепродуктів до Британії, яка щороку імпортує гренландських морепродуктів на суму близько 70 мільйонів фунтів стерлінгів – переважно креветки, кальмари та тріску.

Про відновлення торговельних переговорів, перерваних через дочасні парламентські вибори у Британії в липні 2024 року, домовились премʼєр Британії Кір Стармер і глави урядів Гренландії та Данії Єнс-Фредерік Нільсен та Метте Фредеріксен.

У межах переговорів сторони також прагнутимуть укласти угоду, яка зміцнить ланцюги постачання, "що можуть відкрити можливості у сфері видобутку критично важливих мінералів", кажуть в уряді Британії.

Британія раніше підтримала суверенітет Данії над Гренландією на тлі зазіхань на острів президента США Дональда Трампа.

У Гренландії раніше закликали компанії з США та Європи поспішити з інвестиціями в острів, інакше владі доведеться шукати допомоги в розробці своїх корисних копалин в інших країнах – зокрема, в Китаї.