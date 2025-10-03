Великобритания и Гренландия возобновили переговоры о торговле

После более чем годичного перерыва, вызванного досрочными парламентскими выборами в Великобритании, она возобновляет торговые переговоры с Гренландией.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщили в британском правительстве.

Переговоры о торговле с Гренландией Великобритания инициировала после Brexit, поскольку на гренландские морепродукты были введены пошлины в размере до 20%.

Гренландия остается ключевым экспортером морепродуктов в Великобританию, которая ежегодно импортирует гренландские морепродукты на сумму около 70 миллионов фунтов стерлингов – преимущественно креветки, кальмары и треску.

О возобновлении торговых переговоров, прерванных из-за досрочных парламентских выборов в Великобритании в июле 2024 года, договорились премьер Великобритании Кир Стармер и главы правительств Гренландии и Дании Йенс-Фредерик Нильсен и Метте Фредериксен.

В рамках переговоров стороны также будут стремиться заключить соглашение, которое укрепит цепочки поставок, "что может открыть возможности в сфере добычи критически важных минералов", говорят в правительстве Великобритании.

Великобритания ранее поддержала суверенитет Дании над Гренландией на фоне посягательств на остров президента США Дональда Трампа.

В Гренландии ранее призвали компании из США и Европы поспешить с инвестициями в остров, иначе властям придется искать помощи в разработке своих полезных ископаемых в других странах – в частности, в Китае.