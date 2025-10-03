Конституційний суд Молдови вирішить долю прорумунської партії, що стала сенсацією виборів

Долю прорумунської молдовської партії "Демократія вдома", на яку подали скарги через непрозоре фінансування та використання прихованого впливу через TikTok, вирішить Конституційний суд країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На засіданні у пʼятницю Центральна виборча комісія Молдови розглядала скарги партії влади PAS і Національного інспекторату розслідувань на партію "Демократія вдома".

Вони стверджували, що партія використовувала мережу фейкових акаунтів у TikTok та інших соцмережах, які активно поширювали її матеріали і набрали мільйони переглядів.

PAS також вказала на відеоролик за участю лідера румунської партії AUR Джордже Сіміона, якому заборонено в'їзд до Молдови. У ньому політик закликав голосувати за партію Костюка на парламентських виборах.

Молдовський ЦВК визнав, що "Демократія вдома" порушила Виборчий кодекс, вела скоординовану кампанію в TikTok і не вказала витрати на просування в соцмережах.

Комісія винесла партії ще одне попередження і на рік позбавила державного фінансування. Це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева.

Також Центрвиборчком дійшов висновку, що є підстави для анулювання реєстрації "Демократії вдома" на парламентських виборах. Та оскільки голосування вже відбулося, рішення про скасування або підтвердження результатів залишається за Конституційним судом.

Лідер партії Васіле Костюк відкинув усі звинувачення.

Костюк очолює "Демократію вдома" з моменту її заснування 2011 року. Раніше він був активістом молодіжного крила Ліберальної партії і працював журналістом на Jurnal TV. Партія виступає за об'єднання Молдови з Румунією, консерватизм і християнсько-демократичні цінності. До нинішніх виборів їй жодного разу не вдавалося подолати виборчий поріг.

Ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) привітав у понеділок партію "Демократія вдома", яка виступає за обʼєднання Румунії та Молдови, з потраплянням до молдовського парламенту після виборів у неділю.

