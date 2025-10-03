Конституционный суд Молдовы решит судьбу прорумынской партии, ставшей сенсацией выборов

Судьбу прорумынской молдавской партии "Демократия дома", на которую подали жалобы из-за непрозрачного финансирования и использования скрытого влияния через TikTok, решит Конституционный суд страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На заседании в пятницу Центральная избирательная комиссия Молдовы рассмотрела жалобы партии власти PAS и Национальной инспекции расследований на партию "Демократия дома".

Они утверждали, что партия использовала сеть фейковых аккаунтов в TikTok и других соцсетях, которые активно распространяли ее материалы и набрали миллионы просмотров.

PAS также указала на видеоролик с участием лидера румынской партии AUR Джордже Симиона, которому запрещен въезд в Молдову. В нем политик призывал голосовать за партию Костюка на парламентских выборах.

Молдавская ЦИК признала, что "Демократия дома" нарушила Избирательный кодекс, вела скоординированную кампанию в TikTok и не указала расходы на продвижение в соцсетях.

Комиссия вынесла партии еще одно предупреждение и на год лишила государственного финансирования. Это решение можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева.

Также Центризбирком пришел к выводу, что есть основания для аннулирования регистрации "Демократии дома" на парламентских выборах. Но поскольку голосование уже состоялось, решение об отмене или подтверждении результатов остается за Конституционным судом.

Лидер партии Василе Костюк отверг все обвинения.

Костюк возглавляет "Демократию дома" с момента ее основания в 2011 году. Ранее он был активистом молодежного крыла Либеральной партии и работал журналистом на Jurnal TV. Партия выступает за объединение Молдовы с Румынией, консерватизм и христианско-демократические ценности. До нынешних выборов ей ни разу не удавалось преодолеть избирательный порог.

Ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) поздравил в понедельник партию "Демократия дома", которая выступает за объединение Румынии и Молдовы, с попаданием в молдавский парламент после выборов в воскресенье.

