У Орбана говорят, что он встретится с Трампом 7 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября.

Как сообщает Index, об этом заявил руководитель аппарата Орбана Гергей Гуйяш, пишет "Европейская правда".

Гуйяш заявил, что венгерский премьер должен встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября. Это на день раньше, чем дата, которую ранее неофициально узнали СМИ.

Чиновник отметил, что между венгерской и американской стороной уже длительное время идут переговоры по ряду вопросов и целью визита будет достижение договоренностей о сотрудничестве в энергетической, военной, экономической и финансовой сфере.

"Встреча даст возможность двум лидерам обменяться мнениями о возможных путях достижения мира и обсудить план действий, который приведет к американо-российской встрече и, как следствие, прекращению российско-украинской войны", – добавил руководитель аппарата Орбана.

Одним из острых вопросов во время встречи, вероятно, будет вопрос покупки Венгрией российских энергоресурсов, от которых она не хочет отказываться.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, которая не имеет выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть. Венгерские чиновники утверждают, что не могут решить эту проблему, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию – о чем им напоминают и в европейских столицах.