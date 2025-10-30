Укр Рус Eng

У Польщі висунули звинувачення депутату і ще 7 особам у справі про Фонд справедливості

Новини — Четвер, 30 жовтня 2025, 12:02 — Марія Ємець

У Польщі висунули звинувачення восьми особам, у тому числі опозиційному депутату, у справі про можливі зловживання з коштами Фонду справедливості. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Національна прокуратура спрямувала до суду звинувачення щодо восьми підозрюваних у можливих зловживаннях з коштами Фонду справедливості, у тому числі депутата Даріуша Матецького. 

Йдеться про так звану "щецинську справу", де підозрюють змову з метою надати великі гранти двом конкретним організаціям.

Слідство підозрює розтрату 16,5 млн злотих державних коштів шляхом оплати фіктивних інвойсів, "роздуття" заробітних плат і використання грошей на політичну і медійну діяльність. 

Даріуш Матецький ще навесні опинився під арештом

29 жовтня у Польщі затримали за корупційними підозрами колишнього заступника міністра Павла М., який обіймав посаду за часів перебування при владі партії "Право і справедливість". 

28 жовтня генпрокурор Польщі попросив згоди Сейму на притягнення до відповідальності депутата опозиційної партії "Право і справедливість", колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнева Зьобро, за справою щодо купівлі шпигунської програми Pegasus. 

