У Польщі висунули звинувачення депутату і ще 7 особам у справі про Фонд справедливості

У Польщі висунули звинувачення восьми особам, у тому числі опозиційному депутату, у справі про можливі зловживання з коштами Фонду справедливості.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Національна прокуратура спрямувала до суду звинувачення щодо восьми підозрюваних у можливих зловживаннях з коштами Фонду справедливості, у тому числі депутата Даріуша Матецького.

Йдеться про так звану "щецинську справу", де підозрюють змову з метою надати великі гранти двом конкретним організаціям.

Слідство підозрює розтрату 16,5 млн злотих державних коштів шляхом оплати фіктивних інвойсів, "роздуття" заробітних плат і використання грошей на політичну і медійну діяльність.

Даріуш Матецький ще навесні опинився під арештом.

29 жовтня у Польщі затримали за корупційними підозрами колишнього заступника міністра Павла М., який обіймав посаду за часів перебування при владі партії "Право і справедливість".

28 жовтня генпрокурор Польщі попросив згоди Сейму на притягнення до відповідальності депутата опозиційної партії "Право і справедливість", колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнева Зьобро, за справою щодо купівлі шпигунської програми Pegasus.