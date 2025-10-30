В Польше выдвинули обвинения депутату и еще 7 лицам по делу о Фонде справедливости

В Польше выдвинули обвинения восьми лицам, в том числе оппозиционному депутату, по делу о возможных злоупотреблениях средствами Фонда справедливости.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Национальная прокуратура направила в суд обвинения в отношении восьми подозреваемых в возможных злоупотреблениях средствами Фонда справедливости, в том числе депутата Дариуша Матецкого.

Речь идет о так называемом "щецинском деле", где подозревают сговор с целью предоставить крупные гранты двум конкретным организациям.

Следствие подозревает растрату 16,5 млн злотых государственных средств путем оплаты фиктивных инвойсов, "раздувания" заработных плат и использования денег на политическую и медийную деятельность.

Дариуш Матецкий еще весной оказался под арестом.

29 октября в Польше задержали по подозрению в коррупции бывшего заместителя министра Павла М., который занимал эту должность во время пребывания у власти партии "Право и справедливость".

28 октября генпрокурор Польши попросил согласия Сейма на привлечение к ответственности депутата оппозиционной партии "Право и справедливость", бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро, по делу о покупке шпионской программы Pegasus.