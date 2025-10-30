В Польше выдвинули обвинения депутату и еще 7 лицам по делу о Фонде справедливости
В Польше выдвинули обвинения восьми лицам, в том числе оппозиционному депутату, по делу о возможных злоупотреблениях средствами Фонда справедливости.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Национальная прокуратура направила в суд обвинения в отношении восьми подозреваемых в возможных злоупотреблениях средствами Фонда справедливости, в том числе депутата Дариуша Матецкого.
Речь идет о так называемом "щецинском деле", где подозревают сговор с целью предоставить крупные гранты двум конкретным организациям.
Следствие подозревает растрату 16,5 млн злотых государственных средств путем оплаты фиктивных инвойсов, "раздувания" заработных плат и использования денег на политическую и медийную деятельность.
Дариуш Матецкий еще весной оказался под арестом.
29 октября в Польше задержали по подозрению в коррупции бывшего заместителя министра Павла М., который занимал эту должность во время пребывания у власти партии "Право и справедливость".
28 октября генпрокурор Польши попросил согласия Сейма на привлечение к ответственности депутата оппозиционной партии "Право и справедливость", бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро, по делу о покупке шпионской программы Pegasus.