Китай пообіцяв співпрацювати із США щодо TikTok

Новини — Четвер, 30 жовтня 2025, 12:25 — Уляна Кричковська

Китай пообіцяв співпрацювати з США для вирішення долі американських активів популярного застосунку TikTok.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міністерство торгівлі Китаю заявило в четвер, 30 жовтня про прагнення належним чином вирішити питання, пов'язані з TikTok, не називаючи конкретних деталей.

Угода, яку хоче Трамп, передбачає відокремлення американських активів TikTok у нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, як того вимагає закон про національну безпеку.

Якщо угода буде укладена, це усуне постійну проблему у відносинах між Пекіном і Вашингтоном і стане сигналом прогрес у більш широких переговорах. 

27 жовтня писали, що переговорні команди США і Китаю домовилися про "рамку" торговельної угоди між країнами перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. 

США Китай соцмережі
