Китай пообещал сотрудничать с США по поводу TikTok

Китай пообещал сотрудничать с США для решения судьбы американских активов популярного приложения TikTok.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Министерство торговли Китая заявило в четверг, 30 октября, о стремлении надлежащим образом решить вопросы, связанные с TikTok, не называя конкретных деталей.

Соглашение, которое предлагает Трамп, предусматривает отделение американских активов TikTok в новое предприятие, которое будет принадлежать преимущественно американским инвесторам, а доля ByteDance сократится до менее чем 20%, как того требует закон о национальной безопасности.

Если соглашение будет заключено, это устранит постоянную проблему в отношениях между Пекином и Вашингтоном и станет сигналом прогресса в более широких переговорах.

27 октября писали, что переговорные команды США и Китая договорились о "рамке" торгового соглашения между странами перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.