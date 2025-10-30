В Германии трех мужчин осудили за шпионаж на РФ
В Германии Высший региональный суд Мюнхена осудил трех мужчин за шпионаж в пользу России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Предполагаемый лидер троицы также получил шесть лет тюремного заключения за планирование диверсий и за участие в парамилитарных формированиях на востоке Украины.
Двое его соучастников получили до шести месяцев и одного года условного срока соответственно.
Федеральная прокуратура просила для главного обвиняемого восемь лет и восемь месяцев лишения свободы, а для двух других мужчин – по одному году лишения свободы условно. Защита, напротив, ходатайствовала об оправдании всех трех немецко-российских граждан.
Суд установил, что в период с 2014 по 2016 год 41-летний главный обвиняемый был членом вооруженной террористической группы, которая воевала против украинских сил как парамилитарная организация на востоке Украины.
Мужчина отверг обвинения в суде, заявив, что в то время он состоял в отношениях с женщиной и никогда не участвовал в каких-либо военных действиях.
Он также отрицал обвинения в том, что с октября 2023 года по апрель 2024 года он шпионил для России в Германии и, среди прочего, планировал поджоги и диверсии на военной инфраструктуре и важных железнодорожных линиях.
Согласно расследованию, его двое соучастников, которым Федеральная прокуратура также выдвинула обвинения в шпионаже, поддерживали его в этом в течение последних нескольких недель.
Во время судебного процесса мужчины отрицали обвинения в шпионаже, утверждая, что они лишь шутили и иронизировали.
Но Федеральная прокуратура считает, что главный обвиняемый имеет тесные связи с российскими спецслужбами. Она также утверждала, что двое других мужчин сознательно решили действовать таким образом.
Как известно, спецслужбы Германии предостерегали граждан, что российские спецслужбы ищут "одноразовых агентов" для диверсий.
А летом военная контрразведка Германии (MAD) заявляла, что Россия усиливает шпионаж и деструктивную деятельность в стране.