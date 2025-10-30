Китай и США согласовали соглашение по TikTok

Китай и США согласовали сделку по популярному приложению TikTok, Вашингтон ожидает ее реализации в ближайшее время.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как Бессент заявил в четверг, 30 октября, Китай одобрил соглашение о передаче права собственности на американские активы TikTok.

Ожидается, что ими будет владеть новое предприятие, которое будет принадлежать преимущественно американским инвесторам, а доля ByteDance сократится до менее чем 20%, как того требует закон о национальной безопасности.

"В Куала-Лумпуре мы окончательно согласовали соглашение по TikTok с точки зрения получения одобрения Китая, и я ожидаю, что оно будет реализовано в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец увидим решение этого вопроса", – сказал он на встрече президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином.

Министерство торговли Китая, в свою очередь, заявило, что Китай надлежащим образом решит вопросы, связанные с TikTok, с Соединенными Штатами.

Напомним, первоначальный дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января, но на следующий день после вступления в должность Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение соглашения.

Затем Трамп несколько раз продлевал срок продажи. В частности, американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

Отметим, член комитета Сената США по разведке, демократ Марк Уорнер заявил, что сделка по продаже активов TikTok, которая в настоящее время рассматривается, может нарушать закон.