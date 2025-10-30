У Греції заарештували підозрюваних у вбивстві голови футбольного клубу

У Греції заарештували двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві голови футбольного клубу на Кіпрі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 17 жовтня підозрювані могли застрелили Ставроса Демосфена, голову кіпрського клубу другої ліги "Карміотісса", біля його будинку в прибережному місті Лімасол. 49-річний чоловік помер, коли його син віз його до лікарні.

У четвер, 30 жовтня, двоє чоловіків були заарештовані в північному грецькому місті Салоніки. Чоловіки були затримані на підставі європейського ордера на арешт у зв'язку з умисним вбивством.

"Вони підозрюються в участі у виконанні замовного вбивства", – заявив агентству представник поліції.

Тепер поліція розглядає можливість того, що ця справа пов'язана з кримінальним авторитетом, який, як вважається, переховується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

