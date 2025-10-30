В Греции арестовали подозреваемых в убийстве главы футбольного клуба

В Греции арестовали двух мужчин, которых подозревают в убийстве президента футбольного клуба на Кипре.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 17 октября подозреваемые могли застрелили Ставроса Демосфена, главу кипрского клуба второй лиги "Кармиотисса", возле его дома в прибрежном городе Лимасол. 49-летний мужчина умер, когда его сын вез его в больницу.

В четверг, 30 октября, двое мужчин были арестованы в северном греческом городе Салоники. Мужчины были задержаны на основании европейского ордера на арест в связи с умышленным убийством.

"Они подозреваются в участии в исполнении заказного убийства", – заявил агентству представитель полиции.

Теперь полиция рассматривает возможность того, что это дело связано с криминальным авторитетом, который, как считается, скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

29 октября окружной суд Осло в среду приговорил к 21 году тюремного заключения Филиппа Мансгауса, который в 2019 году устроил стрельбу в мечети недалеко от норвежской столицы и убил сводную сестру.

30 октября суд в немецком Ашаффенбурге, что в Баварии, постановил поместить в психиатрическую больницу 28-летнего афганца, который в январе убил ножом двухлетнего мальчика и 41-летнего мужчину в городском парке.