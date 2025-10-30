Майбутня коаліція Чехії домовилась призначити спікером лідера правих популістів

Три партії майбутньої чеської коаліції – ANO, "Автомобілісти" та SPD – підпишуть додаток до коаліційної угоди, в якій зобовʼяжуться підтримати лідера SPD Томіо Окамуру на посаду спікера нижньої палати парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це порталу iDNES.cz сказав заступник голови ANO Карел Гавлічек.

Документ про співпрацю ANO, SPD і "Автомобілісти" мають підписати голови партій та їхніх депутатських фракцій у понеділок. У ньому вони зобов'язуються дотримуватися умов угоди, включно з призначенням Окамури (SPD) на посаду спікера Палати депутатів Чехії.

"Депутати підписують додаток, в якому висловлюють згоду з текстом коаліційної угоди і зобов'язуються дотримуватися всіх її положень", – сказав Гавлічек.

Члени нижньої палати парламенту Чехії оберуть голову та заступників голови нижньої палати наступного тижня в таємному голосуванні. Окрім Окамури, на посаду спікера хоче балотуватись представник консервативного Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек.

Окамура під час передвиборчої кампанії допустив низку антиукраїнських заяв, зокрема щодо обмеження прав українських біженців у Чехії.

Президент Чехії Петр Павел напередодні доручив лідеру популістської партії ANO Андрею Бабішу сформувати уряд. Партія здобула найбільше голосів за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня.

