Будущая коалиция Чехии договорилась назначить спикером лидера правых популистов

Три партии будущей чешской коалиции – ANO, "Автомобилисты" и SPD – подпишут приложение к коалиционному соглашению, в котором обязуются поддержать лидера SPD Томио Окамуру на должность спикера нижней палаты парламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом порталу iDNES.cz сказал заместитель председателя ANO Карел Гавличек.

Документ о сотрудничестве ANO, SPD и "Автомобилисты" должны подписать главы партий и их депутатских фракций в понедельник. В нем они обязуются соблюдать условия соглашения, включая назначение Окамуры (SPD) на должность спикера Палаты депутатов Чехии.

"Депутаты подписывают приложение, в котором выражают согласие с текстом коалиционного соглашения и обязуются соблюдать все его положения", – сказал Гавличек.

Члены нижней палаты парламента Чехии выберут председателя и заместителей председателя нижней палаты на следующей неделе в тайном голосовании. Помимо Окамуры, на должность спикера хочет баллотироваться представитель консервативного Христианско-демократического союза Ян Бартошек.

Окамура во время предвыборной кампании допустил ряд антиукраинских заявлений, в частности относительно ограничения прав украинских беженцев в Чехии.

Президент Чехии Петр Павел накануне поручил лидеру популистской партии ANO Андрею Бабишу сформировать правительство. Партия получила больше всего голосов по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября.

