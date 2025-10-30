У партії влади Литви готуються нарешті обрати кандидата в міністри оборони

Соціал-демократична партія Литви у четвер проведе чергове обговорення щодо кандидата на посаду міністра оборони – посади, яка опинилась вакантною після відставки Довіле Шакалієне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Віцеголова соціал-демократів Раса Будбергіте у четвер підтвердила, що основним кандидатом на посаду глави Міноборони Литви є депутат Робертас Каунас – про нього раніше писали ЗМІ.

"Я мушу підтвердити, що в поточних дискусіях Робертас є сьогодні панівним кандидатом, який отримує найбільшу підтримку в внутрішніх дискусіях. Треба визнати, що йому, безсумнівно, бракує досвіду, але його сильна сторона – це те, що він командний гравець", – сказала вона.

Водночас у партії, за інформацією LRT, є й інші пропозиції кандидатів – зокрема, голова комітету з національної безпеки і оборони Сейму Литви Римантас Сінкявічюс або голова партії Міндаугас Сінкявічюс.

Правління та президія Соціал-демократичної партії Литви у четвер на дистанційних засіданнях обговорять кандидатуру на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Ругінене обіцяла на початку тижня назвати кандидата на посаду міністра оборони. Однак у вівторок вона сказала, що думати про це немає часу – спочатку треба розібратися з метеозондами.

Нині виконувачем обовʼязків міністра оборони Литви є очільник Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович.