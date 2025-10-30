В партии власти Литвы готовятся наконец выбрать кандидата в министры обороны

Социал-демократическая партия Литвы в четверг проведет очередное обсуждение относительно кандидата на должность министра обороны – должности, которая оказалась вакантной после отставки Довиле Шакалиене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Вице-председатель социал-демократов Раса Будбергите в четверг подтвердила, что основным кандидатом на должность главы Минобороны Литвы является депутат Робертас Каунас – о нем ранее писали СМИ.

"Я должна подтвердить, что в текущих дискуссиях Робертас является сегодня лидирующим кандидатом, который получает наибольшую поддержку во внутренних дискуссиях. Надо признать, что ему, несомненно, не хватает опыта, но его сильная сторона – это то, что он командный игрок", – сказала она.

В то же время у партии, по информации LRT, есть и другие предложения кандидатов – в частности, председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Римантас Синкявичюс или председатель партии Миндаугас Синкявичюс.

Правление и президиум Социал-демократической партии Литвы в четверг на дистанционных заседаниях обсудят кандидатуру на должность министра обороны.

Напомним, 23 октября премьер Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновницами.

Ругинене обещала в начале недели назвать кандидата на должность министра обороны. Однако во вторник она сказала, что думать об этом нет времени – сначала надо разобраться с метеозондами.

Сейчас исполняющим обязанности министра обороны Литвы является глава Министерства внутренних дел Владислав Кондратович.