Партия власти Литвы выбрала кандидата на пост министра обороны

Социал-демократическая партия Литвы в четверг решила выдвинуть на пост министра обороны депутата парламента Робертаса Каунаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В четверг вечером состоялись дистанционные заседания правления и президиума литовской Социал-демократической партии. На заседаниях социал-демократы обсудили кандидатуру на пост министра национальной обороны.

"Партия единогласно приняла решение о кандидатуре Робертаса Каунаса на пост министра национальной обороны", – сказал лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.

Сейчас Робертас Каунас работает в Сейме Литвы в комитетах по вопросам будущего и национальной безопасности и обороны.

На вопрос об опыте и знаниях Каунаса в области обороны Синкявичюс сделал акцент не на опыте, а на его лидерских качествах.

"Я считаю, что опыт всегда можно приобрести, но, пожалуй, кроме опыта и соответствующих личных качеств, нужно иметь соответствующие лидерские качества в этой сфере. Это, пожалуй, не является исключительно вопросом опыта", – сказал лидер социал-демократов.

Напомним, 23 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновницами.

Ругинене пообещала в начале недели назвать кандидата на пост министра обороны. Однако во вторник она сказала, что думать об этом нет времени – сначала нужно разобраться с метеозондами.

В настоящее время исполняющим обязанности министра обороны Литвы является глава Министерства внутренних дел Владислав Кондратович.