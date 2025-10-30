Каталонські сепаратисти остаточно припинили співпрацю з партією премʼєра Іспанії
Члени каталонської сепаратистської партії Junts у четвер переважною більшістю голосів підтримали рішення керівництва розірвати угоду про співпрацю з соціалістами премʼєра Іспанії Педро Санчеса.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила Junts на своєму сайті.
У повідомленні Junts йдеться, що у голосуванні щодо співпраці з Соціалістичною робітничою партією Іспанії взяли участь понад 66% членів партії.
Рішення підтримали майже 87% членів партії, додали в Junts.
Сім депутатів Junts з осені 2023 року забезпечували незначну більшість іспанським соціалістам у парламенті відповідно до угоди про співпрацю, яка не передбачала їхнього входження до уряду.
В обмін на це Санчес пообіцяв амністію учасникам референдуму про незалежність Каталонії, розширення автономії каталонської влади та закріплення офіційного статусу каталанської мови на рівні ЄС, чого він так і не зміг досягти.
На початку тижня лідер Junts Карлес Пучдемон, який переховується від іспанського правосуддя в Бельгії, ініціював розрив співпраці з іспанськими соціалістами.
У їхніх лавах, однак, сподіваються, що розрив не стане остаточним.