Каталонские сепаратисты окончательно прекратили сотрудничество с партией премьера Испании

Члены каталонской сепаратистской партии Junts в четверг подавляющим большинством голосов поддержали решение руководства расторгнуть соглашение о сотрудничестве с социалистами премьера Испании Педро Санчеса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Junts на своем сайте.

В сообщении Junts говорится, что в голосовании по сотрудничеству с Социалистической рабочей партией Испании приняли участие более 66% членов партии.

Решение поддержали почти 87% членов партии, добавили в Junts.

Семь депутатов Junts с осени 2023 года обеспечивали незначительное большинство испанским социалистам в парламенте в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое не предусматривало их вхождения в правительство.

В обмен на это Санчес пообещал амнистию участникам референдума о независимости Каталонии, расширение автономии каталонских властей и закрепление официального статуса каталонского языка на уровне ЕС, чего он так и не смог достичь.

В начале недели лидер Junts Карлес Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии, инициировал разрыв сотрудничества с испанскими социалистами.

В их рядах, однако, надеются, что разрыв не станет окончательным.