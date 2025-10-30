Венс: США нужны ядерные испытания, чтобы проверить, "все ли работает"

Вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что заявление Дональда Трампа о потенциальном возобновлении ядерных испытаний связано с необходимостью поддерживать его функционирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами на территории Белого дома в четверг.

Венс сказал, что заявление Трампа "говорит само за себя", добавив, что у США, России и Китая есть "большой ядерный арсенал".

"Иногда нужно провести испытания, чтобы убедиться, что все функционирует и работает должным образом", – добавил он.

По словам вице-президента США, Вашингтон сотрудничает с другими странами – "даже с теми, с которыми у нас не самые лучшие отношения" – для ограничения распространения ядерного оружия.

"Президент будет продолжать работать над этим, но важной частью национальной безопасности США является обеспечение надлежащего функционирования нашего ядерного арсенала, и это является частью режима испытаний", – сказал Венс.

Ранее на этой неделе Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В то же время президент США после анонса ядерных испытаний заявил, что хотел бы "денуклеаризации".