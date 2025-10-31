Конгрес розділився через наміри Трампа поновити ядерні випробування

Заява президента США Дональда Трампа щодо відновлення випробувань ядерної зброї як попередження Москві розділило Конгрес: республіканці вітають це, а демократи вважають небезпечним заходом помсти.

Про це йдеться у публікації The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, поки республіканці хвалять Трампа за те, що він дав відсіч ядерним погрозам господаря Кремля Владіміра Путіна, демократи ставлять під сумнів корисність, безпеку, фінансування та прецедент такого кроку.

"Було б помилкою з нашого боку робити це, тому що ми нічого не маємо, ми маємо дуже мало, що можна отримати", – сказав сенатор-демократ Марк Келлі.

За його словами, рішення про відновлення ядерних випробувань стало б "подарунком для Китаю".

"Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: "Гаразд, я почну випробування". Вони почнуть випробовувати свою ядерну зброю, і тоді їхні стратегічні сили стануть набагато сильнішими", – сказав Келлі.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен запитала, чому республіканці не турбуються про те, скільки грошей потрібно для виконання розпорядження президента, якщо їхня увага зосереджена на скороченні федеральних витрат.

"Міністерство оборони має довгу історію заниження витрат і заяв про скорочення термінів реалізації цих гігантських ядерних програм. Вони продають Конгресу райдужну картину того, як все буде працювати", – сказала вона.

Натомість республіканці рішуче підтримують президента з цього приводу.

"Це не ескалація", – сказав сенатор від Республіканської партії Джеймс Ріш.

Він назвав Путіна "божевільним", а також висловив упевненість, що російський правитель не буде мститися.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також підтримав Трампа, сказавши, що це його розпорядження надсилає "сильний сигнал" противникам США.

Сенатор Ліндсі Грем сказав, що це рішення Трампа стало "відповіддю" Путіну, якого той намагається змусити сісти за стіл переговорів в надії покласти край війні між Росією та Україною.

Як відомо, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.