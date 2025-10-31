Конгресс разделился из-за намерений Трампа возобновить ядерные испытания

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия в качестве предупреждения Москве разделило Конгресс: республиканцы приветствуют это, а демократы считают опасной мерой мести.

Об этом говорится в публикации The Hill, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, пока республиканцы хвалят Трампа за то, что он дал отпор ядерным угрозам хозяина Кремля Владимира Путина, демократы ставят под сомнение полезность, безопасность, финансирование и прецедент такого шага.

"Было бы ошибкой с нашей стороны делать это, потому что мы ничего не имеем, мы имеем очень мало, что можно получить", – сказал сенатор-демократ Марк Келли.

По его словам, решение о возобновлении ядерных испытаний стало бы "подарком для Китая".

"Если мы проведем испытания, а затем Китай решит: "Хорошо, я начну испытания". Они начнут испытывать свое ядерное оружие, и тогда их стратегические силы станут намного сильнее", – сказал Келли.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен спросила, почему республиканцы не беспокоятся о том, сколько денег нужно для выполнения распоряжения президента, если их внимание сосредоточено на сокращении федеральных расходов.

"Министерство обороны имеет долгую историю занижения расходов и заявлений о сокращении сроков реализации этих гигантских ядерных программ. Они продают Конгрессу радужную картину того, как все будет работать", – сказала она.

Вместо этого республиканцы решительно поддерживают президента в этом вопросе.

"Это не эскалация", – сказал сенатор от Республиканской партии Джеймс Риш.

Он назвал Путина "сумасшедшим", а также выразил уверенность, что российский правитель не будет мстить.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также поддержал Трампа, сказав, что это его распоряжение посылает "сильный сигнал" противникам США.

Сенатор Линдси Грэм сказал, что это решение Трампа стало "ответом" Путину, которого тот пытается заставить сесть за стол переговоров в надежде положить конец войне между Россией и Украиной.

Как известно, Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что заявление Трампа о потенциальном возобновлении ядерных испытаний связано с необходимостью поддерживать его функционирование.