У Франції пограбували лабораторію з переробки золота: нападників затримали, є поранені

У французькому місті Ліон шестеро людей за допомогою вибухівки проникли та пограбували лабораторію з переробки золота, їх затримали.

Як зазначається, у четвер, 30 жовтня, шестеро озброєних людей використали вибухівку, щоб проникнути в лабораторію з переробки золота.

Поліція швидко заарештувала підозрюваних та вилучила викрадене майно, вартість якого оцінюється в 12 млн євро.

За даними правоохоронців, п'ятеро співробітників "зазнали легких поранень внаслідок вибуху", а троє були доставлені до лікарні для обстеження. Під час нападу грабіжників на місці перебувало 28 співробітників.

За даними обізнаного співрозмовника, підозрювані, які, як вважається, є досвідченими злочинцями, були затримані незабаром після цього в сусідньому місті Венісьє.

За словами співрозмовника у поліції, також була заарештована жінка, яка брала участь у пограбуванні. Правоохоронці вилучили у підозрюваних штурмові гвинтівки, пістолети та вибухівку.

Пограбування сталося в той час, як французька поліція заарештувала ще п'ятьох осіб, включно із головним підозрюваним, у зв'язку з зухвалим пограбуванням паризького Лувру.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

31 жовтня міністерка культури Франції Рашида Даті оголосила, що захист музею Лувру від зловмисників посилять спеціальними системами від зламу.