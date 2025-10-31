Во Франции ограбили лабораторию по переработке золота: нападавших задержали, есть раненые

Во французском городе Лион шесть человек с помощью взрывчатки проникли и ограбили лабораторию по переработке золота, их задержали.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в четверг, 30 октября, шесть вооруженных людей использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в лабораторию по переработке золота.

Полиция быстро арестовала подозреваемых и изъяла похищенное имущество, стоимость которого оценивается в 12 млн евро.

По данным правоохранителей, пятеро сотрудников "получили легкие ранения в результате взрыва", а трое были доставлены в больницу для обследования. Во время нападения грабителей на месте находилось 28 сотрудников.

По данным осведомленного собеседника, подозреваемые, которые, как считается, являются опытными преступниками, были задержаны вскоре после этого в соседнем городе Венисье.

По словам собеседника в полиции, также была арестована женщина, которая участвовала в ограблении. Правоохранители изъяли у подозреваемых штурмовые винтовки, пистолеты и взрывчатку.

Ограбление произошло в то время, как французская полиция арестовала еще пять человек, включая главного подозреваемого, в связи с дерзким ограблением парижского Лувра.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

31 октября министр культуры Франции Рашида Дати объявила, что защиту музея Лувра от злоумышленников усилят специальными системами от взлома.