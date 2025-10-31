Немецкий турист вернул собору в Вене череп через 60 лет после кражи

Мужчина из севера Германии прислал собору Святого Стефана в Вене коробку с черепом, который он украл 60 лет назад, будучи молодым туристом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Посылку открыл Франц Зегетнер, архивариус собора, обнаружив в ней череп. "Это не то, чего ты ожидаешь", – прокомментировал он содержимое коробки, в которой также было письмо.

Мужчина из севера Германии написал, что он украл череп, когда был молодым туристом, около 60 лет назад, и теперь хочет его вернуть.

Он взял его во время экскурсии по катакомбам под собором Святого Стефана, где хранятся останки около 11 тысяч человек, похороненных в 18 веке.

В своем письме турист с угрызениями совести описал, как он пытался обрести внутренний покой в конце своей жизни.

"После того, как он все объяснил, было трогательно, что кто-то захотел искупить поступок юношеского задора. Так же трогательно и то, что он бережно хранил череп в течение многих лет – пусть это и было не по правилам – вместо того, чтобы бездумно избавиться от него", – прокомментировал архивариус.

Неизвестно, чей череп турист унес с собой домой много лет назад, но сейчас его перезахоронили.

