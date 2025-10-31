Близько 2 тисяч вантажівок застрягли на литовсько-білоруському кордоні після того, як уряд Литви вирішив закрити кордон на місяць.

Про це у п’ятницю, 31 жовтня, повідомила асоціація автоперевізників країни, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Віце-президент Національної асоціації автоперевізників "Лінава" Олег Тарасов заявив, що за приблизними підрахунками, зараз на литовсько-білоруському кордоні застрягло близько 1500-2000 вантажівок.

Він зазначив, що поки що незрозуміло, скільки закриття кордону коштуватиме перевізникам, оскільки Білорусь ще не оголосила про жодні заходи у відповідь.

За словами Тарасова, один день простою вантажівки коштує близько 200 євро. Для вантажівки, яка затримується на кордоні на 10-15 днів, збитки можуть сягнути близько 3 тисяч євро. З огляду на те, що зараз застрягло близько 2 тисячі автомобілів, загальні збитки можуть сягнути 6 млн євро – і навіть більше, якщо Білорусь введе додаткові обмеження.

"Якщо Білорусь відповість контрзаходами, збитки будуть набагато вищими", – зазначив він.

Також Тарасов звернув увагу на те, що коли Польща закрила кордон з Білоруссю на початку цього року, застряглі там вантажівки могли повернутися тільки через польські переходи і були змушені чекати на платних парковках, вартість яких становила від 40 до 100 євро на день.

"За таких умов ми також матимемо додаткові витрати на паркування", – додав він.

Повілас Дрізас, генеральний секретар Міжнародного транспортно-логістичного альянсу, заявив, що ситуація вимагає негайних дій.

"Ситуація загострюється, тому що на практиці не залишилося жодних реальних маршрутів для виїзду – навіть через Польщу чи Латвію. Ми сподіваємося на швидке вирішення проблеми", – сказав він.

Нагадаємо, з 27 жовтня Литва оголосила про безстрокове закриття кордону з Білоруссю після системних порушень повітряного простору десятками метеозондів з Білорусі, що зірвало роботу литовських аеропортів.

Згодом вирішили, що кордон буде закритий до 30 листопада, після чого рішення переглянуть. Пункт пропуску "Шальчинінкай" буде закритий повністю, а через пункт "Медінінкай" буде здійснюватися пропуск окремих категорій, для яких зробили виняток (дипломатів, литовців, що повертаються додому, та членів їхніх родин, інших громадян країн ЄС і НАТО та членів родин тощо).

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з російського Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

У Білорусі вважають, що Литва закрила кордон, щоб отримати більше грошей від ЄС.