Около 2 тысяч грузовиков застряли на литовско-белорусской границе после того, как правительство Литвы решило закрыть границу на месяц.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила ассоциация автоперевозчиков страны, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Вице-президент Национальной ассоциации автоперевозчиков "Линава" Олег Тарасов заявил, что по приблизительным подсчетам, сейчас на литовско-белорусской границе застряло около 1500-2000 грузовиков.

Он отметил, что пока непонятно, во сколько обойдется перевозчикам закрытие границы, поскольку Беларусь еще не объявила о каких-либо ответных мерах.

По словам Тарасова, один день простоя грузовика стоит около 200 евро. Для грузовика, который задерживается на границе на 10-15 дней, убытки могут достичь около 3 тысяч евро. Учитывая, что сейчас застряло около 2 тысяч автомобилей, общие убытки могут достичь 6 млн евро – и даже больше, если Беларусь введет дополнительные ограничения.

"Если Беларусь ответит контрмерами, убытки будут гораздо выше", – отметил он.

Также Тарасов обратил внимание на то, что когда Польша закрыла границу с Беларусью в начале этого года, застрявшие там грузовики могли вернуться только через польские переходы и были вынуждены ждать на платных парковках, стоимость которых составляла от 40 до 100 евро в день.

"В таких условиях у нас также будут дополнительные расходы на парковку", – добавил он.

Повилас Дрисас, генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса, заявил, что ситуация требует немедленных действий.

"Ситуация обостряется, потому что на практике не осталось никаких реальных маршрутов для выезда – даже через Польшу или Латвию. Мы надеемся на быстрое решение проблемы", – сказал он.

Напомним, с 27 октября Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после системных нарушений воздушного пространства десятками метеозондов из Беларуси, что сорвало работу литовских аэропортов.

Впоследствии решили, что граница будет закрыта до 30 ноября, после чего решение пересмотрят. Пункт пропуска "Шальчининкай" будет закрыт полностью, а через пункт "Медининкай" будет осуществляться пропуск отдельных категорий, для которых сделали исключение (дипломатов, литовцев, возвращающихся домой, и членов их семей, других граждан стран ЕС и НАТО и членов семей и т.д.).

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из российского Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеокулями.

В Беларуси считают, что Литва закрыла границу, чтобы получить больше денег от ЕС.