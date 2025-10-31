Германия запрещает беженцам из Сирии краткосрочные поездки на родину

Краткосрочные поездки в Сирию приведут к потере права на защиту в Германии для сирийских беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство внутренних дел страны, говорится в публикации DW.

Представитель МВД отметил, что после тщательной проверки министерство решило не разрешать сирийцам краткосрочные поездки на родину без последствий для их статуса защиты.

Такое решение в отношении сирийцев приняла, например, Турция. Бывшая министр внутренних дел Нэнси Фезер сначала высказывалась в поддержку этой идеи, однако в итоге ее не реализовала.

Без соответствующего разрешения на посещение Сирии сирийцы теряют свой статус беженца, если становится известно, что они находились в стране происхождения.

В таком случае считается, что условия для защиты как беженца теряются.

Исключение возможно только в очень ограниченных случаях, например, если близкий родственник находится при смерти.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили убежища, но их заявления были отклонены.

В марте Германия после 13-летнего перерыва снова открыла посольство в Сирии. Это произошло после свержения режима Башара Асада.