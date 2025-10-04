Чехія другий день голосує на парламентських виборах, важливих для України

У суботу, 4 жовтня, у Чехії продовжується голосування на парламентських виборах: після нічної перерви виборчі дільниці знову відчинили свої двері о 8 ранку за місцевим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Виборці можуть проголосувати до 14:00, а часткові результати підрахунку голосів очікуються не пізніше вечора суботи. Екзит-поли публікуватися не будуть.

Понад 8 мільйонів громадян Чехії обирають кандидатів у 200-місцеву Палату депутатів, найважливішу з двох палат парламенту в Празі.

За даними агентства CTK, що посилається на інформацію окремих виборчих дільниць, явка на першому з двох днів виборів була відносно високою.

Голосування було затьмарене анонімною загрозою дронів у празькому аеропорту.

Також виникли проблеми з електронними посвідченнями особи, які повинні дозволяти виборцям ідентифікувати себе за допомогою смартфонів.

За даними влади, причиною стало перевантаження через несподівано високий попит. Виборцям було рекомендовано принести із собою пластикові посвідчення особи, щоб гарантовано взяти участь у голосуванні.

У Чехії в п’ятницю почалось дводенне голосування на парламентських виборах. В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія ANO Андрея Бабіша і він має реальні шанси повернутись на прем’єрську посаду.

Очікується, що перемога Бабіша призведе до зміни зовнішньої політики, у тому числі щодо України. Зокрема, він вже погрожував облишити "снарядну ініціативу" Чехії.

Водночас чеський президент Петр Павел вважає, що переговори про формування коаліції після парламентських виборів не будуть простими.

Детально про це – у статті Шанс для Росії, загроза для ЗСУ: чому вибори у Чехії так важливі для України