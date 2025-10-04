В субботу, 4 октября, в Чехии продолжается голосование на парламентских выборах: после ночного перерыва избирательные участки снова открыли свои двери в 8 утра по местному времени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Избиратели могут проголосовать до 14:00, а частичные результаты подсчета голосов ожидаются не позднее вечера субботы. Экзит-полы публиковаться не будут.

Более 8 миллионов граждан Чехии выбирают кандидатов в 200-местную Палату депутатов, самую важную из двух палат парламента в Праге.

По данным агентства CTK, ссылающегося на информацию отдельных избирательных участков, явка на первом из двух дней выборов была относительно высокой.

Голосование было омрачено анонимной угрозой дронов в пражском аэропорту.

Также возникли проблемы с электронными удостоверениями личности, которые должны позволять избирателям идентифицировать себя с помощью смартфонов.

По данным властей, причиной стала перегрузка из-за неожиданно высокого спроса. Избирателям было рекомендовано принести с собой пластиковые удостоверения личности, чтобы гарантированно принять участие в голосовании.

В Чехии в пятницу началось двухдневное голосование на парламентских выборах. В опросах много месяцев подряд лидирует популистская партия ANO Андрея Бабиша и он имеет реальные шансы вернуться на премьерский пост.

Ожидается, что победа Бабиша приведет к изменению внешней политики, в том числе в отношении Украины. В частности, он уже угрожал оставить "снарядную инициативу" Чехии.

В то же время пеший президент Петр Павел считает, что переговоры о формировании коалиции после парламентских выборов не будут простыми.

Подробно об этом – в статье Шанс для России, угроза для ВСУ: почему выборы в Чехии так важны для Украины