Чехия второй день голосует на парламентских выборах, важных для Украины
В субботу, 4 октября, в Чехии продолжается голосование на парламентских выборах: после ночного перерыва избирательные участки снова открыли свои двери в 8 утра по местному времени.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Избиратели могут проголосовать до 14:00, а частичные результаты подсчета голосов ожидаются не позднее вечера субботы. Экзит-полы публиковаться не будут.
Более 8 миллионов граждан Чехии выбирают кандидатов в 200-местную Палату депутатов, самую важную из двух палат парламента в Праге.
По данным агентства CTK, ссылающегося на информацию отдельных избирательных участков, явка на первом из двух дней выборов была относительно высокой.
Голосование было омрачено анонимной угрозой дронов в пражском аэропорту.
Также возникли проблемы с электронными удостоверениями личности, которые должны позволять избирателям идентифицировать себя с помощью смартфонов.
По данным властей, причиной стала перегрузка из-за неожиданно высокого спроса. Избирателям было рекомендовано принести с собой пластиковые удостоверения личности, чтобы гарантированно принять участие в голосовании.
В Чехии в пятницу началось двухдневное голосование на парламентских выборах. В опросах много месяцев подряд лидирует популистская партия ANO Андрея Бабиша и он имеет реальные шансы вернуться на премьерский пост.
Ожидается, что победа Бабиша приведет к изменению внешней политики, в том числе в отношении Украины. В частности, он уже угрожал оставить "снарядную инициативу" Чехии.
В то же время пеший президент Петр Павел считает, что переговоры о формировании коалиции после парламентских выборов не будут простыми.
