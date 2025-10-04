Прокуратура просить суворіший вирок у "лівійській справі" експрезидента Франції Саркозі

У Франції прокуратура подала апеляцію на вирок експрезиденту Ніколя Саркозі у так званій "лівійській справі", яким його засудили до 5 років в’язниці.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Через тиждень після оголошення вироку Саркозі у "лівійській справі", зокрема щодо фінансування його кампанії лівійським диктатором Муаммаром Кадаффі, Національна фінансова прокуратура вирішила оскаржити поточний вирок – з 5-річним позбавленням волі і відкладеним арештом.

Прокуратура не погодилася з частковим виправданням Саркозі – за звинуваченнями про пасивну корупцію та приховування/розкрадання бюджетних коштів.

Прокурори просили для Саркозі 7 років позбавлення волі, 5-річну заборону обиратися та 300 тисяч євро штрафу.

Нагадаємо, 25 вересня Саркозі оголосили вирок за так званою "лівійською справою". Попри виправдання за одним зі звинувачень, Саркозі присудили 5 років в’язниці і штраф у розмірі 100 тисяч євро.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення. У зв’язку з вироком відкликали його орден Почесного легіону – найвищу державну нагороду Франції.

У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

