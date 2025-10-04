Прокуратура хочет более суровый приговор по "ливийскому делу" экс-президента Франции Саркози

Во Франции прокуратура подала апелляцию на приговор экс-президенту Николя Саркози по так называемому "ливийскому делу", по которому он был приговорен к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Через неделю после оглашения приговора Саркози по "ливийскому делу", в частности о финансировании его кампании ливийским диктатором Муаммаром Каддафи, Национальная финансовая прокуратура решила обжаловать текущий приговор – с 5-летним лишением свободы и отсроченным арестом.

Прокуратура не согласилась с частичным оправданием Саркози – по обвинениям в пассивной коррупции и сокрытии/хищении бюджетных средств.

Прокуроры просили для Саркози 7 лет лишения свободы, 5-летний запрет избираться и 300 тысяч евро штрафа.

Напомним, 25 сентября Саркози объявили приговор по так называемому "ливийскому делу". Несмотря на оправдание по одному из обвинений, Саркози присудили 5 лет тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч евро.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушивании". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Тем не менее, это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению. В связи с приговором у него отобрали орден Почетного легиона – высшую государственную награду Франции.

В сентябре 2021 года Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. 18 декабря 2024 года высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

Подробнее о деле читайте в статье: Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози.