В Єврокомісії ще не ухвалили рішення щодо заморожування виплат Сербії

В Європейській комісії заперечили інформацію про замороження виплат Сербії через її регрес у судовій системі, заявивши, що рішення щодо коштів ще немає.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Euractiv.

Ламмерт заявив, що рішення про заморожування коштів для Сербії ще не ухвалене, а умови постійно переглядаються.

Його слова суперечать заяві єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, яка минулого тижня повідомила про зупинку виплат Белграду.

Кос також заявила, що від Сербії очікують виконання рекомендацій з висновку Венеційської комісії щодо змін у судовій системі перед подальшими виплатами європейських коштів.

Нагадаємо, наприкінці квітня Венеційська комісія, яка є дорадчим експертним органом при Раді Європи, опублікувала свій висновок стосовно серії змін до сербського законодавства щодо судової системи та прокуратури.

Перед тим неофіційно повідомляли, що Сербії загрожує втрата 1,5 млрд європейських коштів через відкат демократії та дружбу з Росією, а подальший розвиток подій залежатиме від висновку "Венеційки" та реакції на нього.

У Белграді запевняють, що Сербія продовжує прагнути членства у Євросоюзі, але не буде "благати" про це.