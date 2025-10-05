В Литве бастуют работники культуры из-за передачи Минкульта скандальной партии

В воскресенье литовское культурное сообщество и его сторонники начали предупредительную забастовку в связи с передачей министерства культуры в ведение партии "Заря Немана".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Различные акции протеста начались в городах и поселках Литвы с самого утра. Кульминация забастовки планировалась в 14 часов, когда во многих культурных учреждениях, на площадях и в скверах страны должен был прозвучать протестный гимн и "предупредительная сирена" – симфоническая поэма Микалоюса Константинаса Чюрлёниса "Море".

В воскресенье утром возле музея MO в Вильнюсе его сотрудники вместе с городским танцевальным театром и школой "Low Air" устроили акцию протеста на лестнице этого музея, повернувшись к разрушению культуры спиной.

Возле вильнюсского Жверинского моста, напротив здания Сейма, около тридцати человек выражали свой протест криками.

По словам художницы-фрилансера Милды Варанаускайте, на эту акцию ее вдохновила картина художника Эдварда Мунка "Крик". По словам автора, акция отражает ситуацию, когда от ужаса и гнева хочется только кричать.

"Хотелось, чтобы у политиков проснулась совесть, поэтому мы собрались именно на берегу реки Нерис", – сказала художница, объясняя, чем вызвано место проведения акции напротив здания Сейма.

"Это может быть последний раз, когда мы едины. Мы верим в свою солидарность, мы выходим на улицы и площади. Мы выступаем против паники, лжи и хаоса, мы громко заявляем о свободе и демократии. (...) Мы говорим твердое "нет" пребыванию партии "Заря Немана" в министерстве культуры", – сказала Варанаускайте.

Протестные мероприятия культурных учреждений и культурных сообществ запланированы практически по всей Литве.

К акции протеста присоединяются музеи, театры, галереи и художественные коллективы страны – они приглашают на бесплатные лекции, инсталляции, перформансы и другие мероприятия.

Литовские кинематографисты организуют "Кинофестиваль" – просмотры фильмов в десятках городов Литвы и в Киеве.

Сообщество кинофестивалей страны – "Kino pavasaris", Вильнюсский фестиваль короткометражного кино, "Nepatogus kinas", Вильнюсский фестиваль документального кино, фестиваль комедийных фильмов "Tik be dramų", фестиваль видеоигр и анимации BLON – организует акцию "Кинострайк".

В течение всего дня в Вильнюсе будут проходить бесплатные показы фильмов, которые, по словам организаторов, "будут объединять, внушать дух единства и демонстрировать примеры успешного протеста".

Как уже сообщалось, забастовку культурного сообщества спровоцировало решение правящей коалиции передать министерство культуры в ведение партии "Заря Немана", лидер которой Ремигиюс Жемайтайтис проходит по делу о разжигании ненависти и отрицании Холокоста. Кроме того, он публично высказывал сомнения в целесообразности поддержки Украины.

По мнению деятелей культуры, передача министерства культуры "Заре Немана" представляет угрозу борьбе с дезинформацией, свободе слова и другим ценностям демократического мира.

В пятницу на вопрос журналистки lrytas.lt министр культуры Игнотас Адомавичюс не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.

Впоследствии по настоянию премьер-министра Литвы Инги Ругинене Адомавичюс объявил об отставке. Однако в "Заре Немана" заявили, что Минкульт останется за ними.

После отставки Адомавичюс таки смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.