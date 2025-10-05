На пропалестинских протестах в Барселоне ранены 20 полицейских, 8 человек задержали

Восемь человек были задержаны и 20 полицейских получили ранения в результате столкновений между пропалестинскими протестующими и полицией в Барселоне.

Об этом сообщила полиция в воскресенье, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Демонстранты разгромили магазины, которые, по их словам, имели связь с Израилем, во время преимущественно мирного марша с 70 000 протестующих в субботу, сообщила полиция.

Десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста в Мадриде и десятках других испанских городов, а также в демонстрациях в Риме и Лиссабоне на фоне гнева после перехвата Израилем флотилии помощи Global Sumud, которая отправилась из Барселоны, пытаясь прорвать блокаду палестинской территории.

Из 49 испанцев, которые были задержаны израильскими силами на флотилии помощи, 21 вылетит обратно в Испанию из Тель-Авива в воскресенье, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью испанскому телевидению RTVE.

Испания, которая признала Палестинское государство в мае 2024 года и выступает с резкой критикой действий Израиля в Газе, в прошлом месяце запретила кораблям и самолетам доставлять в Израиль оружие или авиационное топливо военного назначения.

В пятницу профсоюзы Италии объявили всеобщую забастовку в поддержку флотилии, в демонстрациях по всей стране приняли участие более 2 миллионов человек, сообщили организаторы. Министерство внутренних дел оценило посещаемость демонстраций примерно в 400 000.

Правое правительство Италии критически отнеслось к протестам.

В Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИДа.

Пропалестинский митинг в Гааге в Нидерландах вечером 2 октября закончился задержанием более 200 человек.